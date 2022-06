Pass sanitaire jusqu’en 2023 : les eurodéputés RN ont voté contre !

Communiqué de presse

de la délégation RN au Parlement européen

Malheureusement, aucune bonne surprise ce jeudi 23 juin lors du vote de prolongation du pass sanitaire jusqu’en juin 2023. Alors que le Rassemblement national a voté au Parlement européen contre la prorogation d’un an de ce pass sanitaire, LFI, LREM, les Verts, les socialistes et LR ont voté pour 1 . Ce vote final était couru d’avance. La Commission d’Ursula Von der Leyen décide de tout en faisant croire à cette chimère du nom de Démocratie. C’est exactement l’idée que notre Groupe se fait de cette UE : technocratique et autoritaire. Au contraire, notre projet pour l’Europe défend, protège et respecte la voix de ses peuples.