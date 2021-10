Nos jeunes, témoins des délires du Parlement européen.

Communiqué

Gilles Lebreton

Les 8 et 9 octobre 2021 se tenait une rencontre de jeunes Européens à Strasbourg, à l’initiative du Parlement européen. L’objectif était de les sensibiliser aux grands enjeux de notre époque en leur donnant la parole lors de débats publics.

En théorie, cet événement aurait dû permettre une confrontation d’idées en rassemblant les diverses sensibilités politiques, y compris celle du RN représenté par de nombreux jeunes Français. En pratique, ce fut un outil de diffusion de la propagande « progressiste » et européiste de l’Union européenne.

Ces débats ont en réalité été biaisés pour relayer les pires lubies de l’UE, notamment l’immigrationnisme, le communautarisme et même le fondamentalisme islamiste.

« Un seul monde pour tous : frontières politiques et libre circulation », tel était l’intitulé de l’un des thèmes proposés à la jeunesse européenne. Il y était en fait question de promouvoir très largement l’immigration et de stigmatiser ouvertement les défenseurs de la cause nationale !

Un autre débat avait pour thème « la lutte contre les discriminations : vers une société plus inclusive ». Les organisateurs s’en sont servis pour faire l’apologie de l’idéologie communautariste, pourtant destructrice de la cohésion des nations européennes.

Bien plus grave encore, l’association « FEMYSO », soupçonnée d’entretenir des liens avec les Frères musulmans, était largement représentée lors de ces activités. Une grande partie de leurs membres était des femmes portant le voile islamique, un comble pour ce temple de la laïcité ! Largement conviée à s’exprimer à la tribune, cette association disposait même d’un stand officiel, ce qui montre l’estime que lui porte le Parlement européen.

Cette honteuse propagande pour des valeurs anti-européennes aura au moins eu le mérite de confirmer aux jeunes Français du RN présents à Strasbourg, l’urgence de reprendre notre souveraineté nationale. Il est grand temps de remplacer cette Union européenne à bout de souffle par une Europe des nations souveraines !