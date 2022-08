Non à la mission européenne de formation de l’armée ukrainienne

Jean-Paul GARRAUD

Député français au Parlement européen

Président de la délégation du Rassemblement National au Parlement européen

Président de l’Association Professionnelle des Magistrats

L’Union européenne cherche visiblement à entraîner les États membres dans un conflit total avec la Russie.

En espérant qu’une « importante » mission européenne de formation de l’armée ukrainienne puisse être approuvée la semaine prochaine, lors de la réunion informelle des ministres européens de la Défense à Prague, les 29 et 30 août, le Haut Représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Josep Borrell, joue inconsidérément avec la vie des Européens et du monde.

Une telle proposition qui s’apparente à un acte de cobelligérance ne doit absolument pas prospérer.

Plutôt que de chercher l’escalade militaire, ce technocrate devrait au contraire jouer l’apaisement alors que les Français souffrent déjà des politiques de sanctions contreproductives prises par l’Union européenne.