Non à la métropolisation de nos territoires !

Communiqué de David Rachline, Maire de Fréjus

Dans un communiqué de presse du 30 mai 2021, l’association des Maires Ruraux de France dénonce une répartition inéquitable de la dotation globale de fonctionnement de l’Etat, au détriment des petites communes.

Pire encore, une note d’information des préfets présente une répartition de la DGF qui pourrait dans l’avenir être directement aux mains des intercommunalités, ce qui risquerait de renforcer encore ces inégalités et de réduire de nouveau le rôle et les moyens de nos communes, et surtout des plus petites d’entre elles.

Le Rassemblement National s’associe à l’exigence de l’association des Maires Ruraux de France de voir nos communes traitées de manière juste et équitable, tant la DGF est déterminante dans leur budget et pour maintenir une capacité d’action.

En tant qu’élu local et en tant que parlementaire, je me suis toujours fermement opposé à la métropolisation de nos territoires, qui éloigne le citoyen des politiques.

En effet, les communes sont le maillon le plus essentiel pour une proximité renforcée et pour apporter des réponses immédiates aux attentes des habitants. A l’heure où les Français souhaitent dans leur large majorité habiter une commune petite ou moyenne, où la crise sanitaire a renforcé le souhait d’une meilleure qualité de vie et du localisme – notamment dans les modes de consommation –CAR l’heure doit être à la valorisation de nos petites villes et de nos territoires ruraux, trop souvent délaissés ces dernières années au profit d’une politique de métropolisation à outrance qui ne répond plus aux attentes de nos concitoyens ni aux enjeux d’avenir de notre pays.

En ce sens, nous demandons à l’Etat, nous élus locaux, non seulement de laisser la dotation globale de fonctionnement aux communes mais également de la rééquilibrer en faveur des plus petites d’entre elles, afin que ces acteurs essentiels de la proximité puissent disposer des moyens d’action indispensables à un nouveau dynamisme de l’ensemble de nos territoires.

Ensemble, stoppons le démantèlement de nos communes !