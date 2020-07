Nationalité française : la grande braderie !

Communiqué de presse de Jean-Paul Garraud, Député français au Parlement européen

On apprend qu’en 2019, plus de 112.000 étrangers ont acquis la nationalité française et seules 75 personnes ont vu leur demande rejetée.

Pour 2017 et 2018, ont été respectivement naturalisés 114.274 et 110.014 étrangers pendant que seules 83 et 66 autres demandes ont été rejetées.

Force est de constater à la lecture de ces chiffres que la nationalité française est donc distribuée à tout va, avec bien évidemment tous les droits et avantages qui l’accompagnent comme le droit de vote, l’accès à une multitude de prestations sociales et familiales, l’accès aux concours de l’administration ainsi que la possibilité de circuler librement dans l’ensemble de l’Europe.

La France continue donc à fabriquer des Français de papier, qui n’ont assurément pas démontré leur envie de s’assimiler ou même de s’intégrer. À cela s’ajoute le droit du sol qui évidemment met encore un peu plus en danger l’identité française.

Il serait intéressant de connaître la proportion du nombre d’étrangers qui ont renoncé à leur nationalité d’origine après avoir obtenu la nationalité française. Il s’agirait d’un premier indicateur quant au réel désir d’assimilation de ces étrangers.