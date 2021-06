Mon rapport sur l’Agence européenne des médicaments pour redonner leur place aux États

Communiqué de Joëlle Melin, Député européen du Groupe Identité & Démocratie

La semaine dernière, c’est à une quasi-unanimité qu’a été voté mon dossier sur une proposition de règlement relatif au renforcement de l’Agence européenne des médicaments (EMA) dans la préparation et la gestion des crises sanitaires.</Titre>

C’est bien la preuve, s’il en fallait, que nous sommes en mesure de réunir, sur les sujets graves, toutes les sensibilités politiques, par des propositions de bon sens et innovantes, au bénéfice de tous les Européens, notamment des Français.

Sans se renier ni se fondre dans un consensus inopérant, notre travail et notre écoute ont permis de fournir un avis dont les éléments seront, je l’espère, repris jusqu’au bout du processus législatif.

Sur le fond, l’objet principal de mon rapport est de simplifier le circuit entre les États membres et l’Agence européenne des médicaments, permettant d’un côté la rapidité du transfert des données de l’EMA vers les États et d’un autre un respect absolu des décisions prises par ces derniers, avec la mise en place d’un interlocuteur unique dans chaque pays.

Il s’agit, avec les institutions et les outils dont nous disposons aujourd’hui, et qui parfois s’imposent à nous, de faire en sorte qu’ils soient les plus efficaces, ou les moins préjudiciables, pour nos Nations, nos entreprises et nos concitoyens.

Voter Rassemblement National, c’est permettre à des élus de défendre vos idées, concrètement et efficacement !