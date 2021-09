Migrants : nouvelle explosion des traversées de la Manche !

Communiqué de presse de Jean-Paul GARRAUD

Député français au Parlement européen

Président du groupe Rassemblement National au Conseil régional d’Occitanie

Président de l’Association Professionnelle des Magistrats

Alors que l’année 2021 n’est pas encore arrivée à son terme, nous savons déjà qu’elle sera le millésime de tous les records en termes de migrants traversant la Manche vers le Royaume-Uni.

En effet, si 47 clandestins ont traversé ou tenté de traverser la Manche depuis la France vers le Royaume-Uni en 2017, ils sont 13.000 rien que pour les neuf premiers mois de cette année ! Soit, près de 277 fois plus qu’il y a quatre ans !

Cette situation démontre la coupable inefficacité du gouvernement d’E. Macron à lutter contre l’immigration illégale et sa totale impuissance face aux réseaux de passeurs sévissant sur notre sol.

Face à cette situation et à l’inaction du gouvernement Français, le Royaume-Uni a proposé à la France de créer un centre de commandement conjoint unique des forces françaises et britanniques. Cette proposition a été rejetée du revers de la main par G. Darmanin l’estimant contraire la souveraineté française… alors que le même G. Darmanin, en juillet dernier, s’asseyait allégrement sur la souveraineté nationale en appelant à l’aide FRONTEX, l’agence de garde-frontières et de garde-côtes de l’Europe de Bruxelles !

Encore une fois, seules la maîtrise des frontières et l’expulsion des clandestins illégaux peuvent remédier à cette situation !