Communiqué de presse de Jean-Paul GARRAUD Député français au Parlement européen Président de l’Association Professionnelle des Magistrats Candidat tête de liste du RN pour l’Occitanie

Madame Hidalgo au secours de Madame Delga

Sortir du périph, appeler au Front républicain, venir à Montpellier, Anne Hidalgo, pourquoi faites-vous exactement comme Emmanuel Macron ? Assumez et annoncez votre candidature ! Ça suffit ce manque de courage politique ! Madame Hidalgo vient-elle en Languedoc pour exporter son modèle parisien ? De la rive gauche repeinte en vert à Stalingrad et son déclassement ? Lors des élections régionales de 2010, Martine Aubry était aussi venue soutenir la candidate officielle du PS. Mal lui en a pris… Comme les mêmes causes produisent généralement les mêmes effets, la sanction est “en marche” !