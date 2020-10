L’UE ruine notre économie et se soumet à l’islamo-gauchisme

Communiqué de presse de France Jamet, député français au Parlement européen

Ce mercredi, le Parlement européen a présenté son rapport sur « l’Emploi et les politiques sociales » dans la zone euro en 2020. Nous avons combattu et rejeté ce texte qui est l’expression même des dérives dont l’Union européenne a le secret : ruiner notre économie d’un côté et imposer de facto une soumission civilisationnelle à l’islamo-gauchisme de l’autre.

Il promeut le principe du salaire minimum européen qui entraînerait inéluctablement un nivellement par le bas : dégradation des pays les plus avancés en matière de politique salariale et recul des droits sociaux pour les travailleurs. Ce rapport est tout imprégné d’une pernicieuse idéologie d’extrême-gauche et invoque les concepts de « racisme systémique » ou « discriminations structurelles ». Ces procédés sémantiques servent de masque aux islamistes pour s’imposer et dissoudre notre civilisation.

Les députés européens issu des LR ont voté ce texte d’une seule voix avec la gauche et les macronistes.

Si les européistes maintiennent leurs yeux grands fermés, les peuples de notre continent sont en train de s’éveiller ! Marine Le Pen seule défend la souveraineté et l’unité de la France.