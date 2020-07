L’Europe de Bruxelles accueille les mineurs non accompagnés qui…sont accompagnés !

Communiqué de presse de Jean-Paul Garraud, Député français au Parlement européen

En mars dernier, la Présidente de la Commission européenne mettait en place un processus afin d’accueillir, en Europe, 1.600 mineurs clandestins non accompagnés, issus notamment des îles grecques.

11 états membres sur 27 ont répondu positivement pour prendre en charge ces mineurs, dont, évidemment, la France.

Alors qu’en France le coût astronomique de la prise en charge des fameux mineurs non accompagnés atteint les 2 milliards d’euros annuellement et que l’accueil d’un seul de ces mineurs équivaut à la modique somme de 70.000 euros par an, les Français seront intéressés d’apprendre que ces mineurs non accompagnés supplémentaires ne sont donc, en réalité, pas si non accompagnés.

En effet, la Commission européenne dans une réponse à une question écrite que j’avais posée indique que les quelques 1.600 mineurs non accompagnés, « relocalisés » en Europe, le sont ou le seront avec leur famille ! Tout ceci, bien évidemment, au frais du contribuable.

Encore un tour de passe-passe pour accroître le phénomène migratoire en l’habillant de toutes les vertus.

L’Europe de Bruxelles use de tout son talent pour amplifier la submersion migratoire de notre continent avec la bénédiction de dirigeants nationaux, dont le nôtre.