Les leçons de l’appel du 18 juin 1940

Communiqué de Gilles Lebreton, député français au Parlement européen

Le 18 juin 1940 est l’une des dates les plus importantes de l’Histoire de France. Ce jour-là, un militaire presque inconnu, le général de Gaulle, lance de Londres, sur les ondes de la BBC, un appel à refuser la défaite et à résister à l’occupation nazie.

Cet acte inouï de rébellion lui vaudra d’être dégradé, dépossédé de tous ses biens et condamné à mort par le régime de Vichy.

L’aventure aurait pu s’arrêter là. Et pourtant, contre toute probabilité, cet appel a été le levain de la Résistance française et a fini par fédérer l’ensemble des patriotes qui refusaient de céder au défaitisme et à la collaboration avec l’Allemagne nazie du maréchal Pétain.

Ce souvenir doit continuer à inspirer les patriotes d’aujourd’hui. Il montre qu’il ne faut jamais baisser les bras face à l’adversité, et qu’il faut continuer à se battre pour l’indépendance et la grandeur de la France par delà tous les obstacles.

Le courage et l’opiniâtreté du général de Gaulle sont à cet égard exemplaires. Vilipendé, insulté, accusé de trahison par un pouvoir indigne et des médias soumis, il ne s’est pas découragé et a fini par triompher.

La France mérite qu’on commémore son appel et qu’on en fasse vivre chaque jour la poignante signification.