Les eurodéputés refusent le débat sur le milliard pour les cabinets de conseil

La Cour des comptes européenne a publié jeudi 30 juin un rapport révélant que la

Commission européenne a recours à des cabinets de conseil. Après le scandale

McKinsey en France, la Commission aurait donc dépensé près d’un milliard d’euros par

an en consultants externes entre 2017 et 2020. Le recours massif à ces cabinets privés

est éminemment condamnable alors que la Commission dispose de 33.000

fonctionnaires, et pose aussi question en matière d’ingérence, de souveraineté et de

collusion.

Lundi 4 juillet, à l’occasion de l’ouverture de la séance plénière du Parlement européen,

j’ai demandé que soit votée la tenue d’un débat à ce sujet. Les députés Les Républicains,

En Marche, du Parti socialiste, et des Verts ont voté contre ma demande, empêchant la

discussion sur ce sujet grave et se rendant ainsi complices de la gabegie de la

Commission de Bruxelles.

Le Parlement européen ne doit pas se transformer en chambre d’enregistrement de

propositions chèrement payées par le contribuable auprès de cabinets privés parfois

extra-européens et ne payant aucun impôt en Europe !