Les eurodéputés français et l’Union européenne incapables de débattre de l’islamisme !

Communiqué de presse de Jean-Paul Garraud, Député français au Parlement européen, Président de l’Association Professionnelle des Magistrats

Alors que de nombreux élus et responsables politiques de tous bords appellent aujourd’hui à la défense de la liberté d’expression suite à la décapitation en pleine rue, par un musulman radical, du professeur Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine la semaine dernière, ces mêmes élus et responsables politiques refusaient hier que soit abordé ce sujet au Parlement européen après l’affaire Mila.

En effet, l’ensemble des élus français LREM, Les Républicains (sauf un), Socialistes, France Insoumise et Europe Écologie, présents le 10 février 2020, s’étaient opposés à l’ajout d’un simple débat en séance plénière demandé par la délégation du Rassemblement national, que j’avais initié, sur la liberté d’expression face à la montée du fondamentalisme religieux. Cette requête faisait suite à l’affaire Mila, du nom de cette jeune adolescente qui a reçu une avalanche de menaces de mort, d’appels au viol et d’injures pour avoir émis une appréciation critique sur l’islam et qui vit dorénavant cachée.

S’il convient de se féliciter de la condamnation unanime de l’islamisme par la classe politique, il est tout de même nécessaire de s’interroger sur la sincérité et les responsabilités de ceux qui ont empêché le débat sur ce sujet. Notamment de celles de l’Union européenne qui ne cesse de fermer les yeux sur cette menace pour la civilisation européenne, comme le démontre encore la communication de la Présidente de la Commission européenne et de ses deux commissaires européens en charge de la sécurité et des Affaires intérieures, incapables de nommer le mal.