Le sénateur Jean-Louis Masson sur la liste RN conduite par Laurent Jacobelli

Jean-Louis Masson, sénateur indépendant et ancien député RPR, vient d’annoncer son engagement sur la liste de Laurent Jacobelli aux Régionales dans le « Grand-Est » (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine). Il sera tête de liste pour le département de la Moselle.

Laurent Jacobelli précise « être en phase depuis des années avec Jean-Louis Masson dans de nombreux combats comme le droit de choisir le contour de sa Région, le besoin de lutter contre l’immigration incontrôlée ou encore la nécessité d’assurer la sécurité de chaque citoyen ». « Homme de terrain mais également de dossiers, il est l’un des sénateurs les plus présents en Moselle comme au Sénat » ajoute-t-il. Celui qui est également porte-parole du RN indique que « cette manière de gérer un territoire avec proximité et professionnalisme correspond à l’image que je me fais d’un exécutif régional ».

Jean-Louis Masson complète : « nous sommes de plus en plus nombreux, à droite, à rejoindre la liste de rassemblement et d’union de Laurent Jacobelli. Il est le candidat qui incarne le mieux nos valeurs face à Jean Rottner qui s’apprête à trahir une nouvelle fois les électeurs ».