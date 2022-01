Le saccage de la basilique Saint-Denis illustre l’incompétence du gouvernement et justifie l’urgence du plan de protection du patrimoine et des Eglises que propose Marine Le Pen

Ce mercredi 5 janvier, un homme présenté comme « un marginal » a pénétré dans la Basilique de Saint-Denis, nécropole royale de l’Ancien Régime, pour saccager plusieurs statues et vitrines à la barre de fer.

Je suis profondément indignée par ces actes barbares, commis dans un des monuments les plus sacrés de l’Histoire de France et lieu de culte catholique. Fort heureusement, l’individu n’aurait pas attaqué de fidèles, de visiteurs ou de membres du clergé. Il a pu être interpellé par les forces de l’ordre dont je salue le travail.

Néanmoins, il a fallu plusieurs jours pour que ce saccage soit connu et établi par la presse suite à des photos circulant sur les réseaux sociaux. Il n’a donné lieu à aucune réaction publique du gouvernement. Pourquoi un tel silence ?

Depuis maintenant plusieurs années, les lieux de culte catholiques sont les cibles de vols, de dégradations et, hélas, d’incendies criminels et d’actes terroristes. Alors que la basilique de Saint-Denis est l’un des lieux les plus symboliques et donc, les plus exposés, cette attaque démontre qu’elle n’est pas protégée comme il se doit.

En réalité, le gouvernement sécurise quelques jours les lieux de culte chrétiens quand notre pays subit une tragédie mais n’assure pas la sécurité sur le long terme alors que les risques sont malheureusement toujours aussi élevés.

Présidente de la République, je conduirai un plan d’urgence avec les moyens humains, matériels et technologiques nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité des joyaux de notre patrimoine, nos monuments et nos lieux de culte, en particulier les lieux les plus exposés par leur puissance symbolique comme la basilique Saint-Denis.

Il est temps d’assurer l’entière sécurité de nos joyaux historiques et des Français catholiques.