Le ministre-avocat médiatique pense déjà à sa reconversion…

Communiqué de presse de Jean-Paul Garraud, Député français au Parlement européen, Président de l’Association Professionnelle des Magistrats

Quel bonheur pour lui de s’exprimer devant les caméras lors des procès, quelle superbe et gratuite publicité il aurait ainsi…

Mais, M. Le Ministre, vous pensez aux victimes, notamment de viols, qui devront raconter avec force détails sexuels leurs calvaires au monde entier puisque vous voulez que la Justice soit ” totalement filmée et diffusée” ?

Vous pensez à la tribune extraordinaire que vous donneriez aux criminels, aux terroristes, qui, ayant la parole en dernier, pourront ainsi légitimer et même glorifier pendant des heures s’ils le veulent, leurs actes et ainsi passer pour des martyres et tenter de faire de nouveaux adeptes ?

Les audiences sont déjà publiques, certaines peuvent être filmées pour des raisons d’ordre historique notamment, pourquoi vouloir transformer notre Justice en spectacle, en télé-réalité ?

Vous ne voyez que votre intérêt d’avocat pénaliste obnubilé par les médias, par la défense des intérêts particuliers de vos clients et vous oubliez, une fois de plus, votre rôle de ministre, défenseur de l’intérêt général, d’une Justice sereine et efficace.

Car, si les caméras entrent systématiquement dans les prétoires, les pressions sur les jurés, les juges, seront telles qu’il n’y aura plus de Justice.

Mais, après tout, n’est-ce pas cela que vous cherchez ? On finit par se le demander.