Le gouvernement d’Emmanuel Macron négocie dans l’ombre l’accord sur le MERCOSUR

Communiqué de presse d’Aurélia Beigneux

Député français au Parlement européen

Membre de la Commission environnement

Vendredi 29 janvier, un document de travail émanant du ministère du Commerce extérieur

indique que le gouvernement d’Emmanuel Macron continue de discuter des contours de

l’accord commercial du MERCOSUR. L’Union européenne et ses commissaires poussent

les derniers États-membres récalcitrants à ratifier ce texte, avec l’aide de la présidence

tournante portugaise, très favorable au traité.

Le Président français retourne sa veste une nouvelle fois. Lors de la Convention citoyenne

pour le climat, Emmanuel Macron avait pourtant assuré avoir mis fin aux discussions sur

le sujet. Le chef de l’État affirmait même depuis des semaines que la France refusera de

s’engager dans un accord qui contribue à la déforestation et au réchauffement climatique.

Selon les dernières informations, aucune avancée n’a eu lieu dans ce secteur si sensible.

Alors que des pays s’opposent farouchement à ce traité de libre-échange, nous devons

continuer d’accroitre la pression sur le Président et son gouvernement. Jamais la France

ne doit ratifier ce traité qui va à l’encontre des attentes des Français en matière

d’environnement et qui perturbera notre industrie agro-alimentaire.

Ce gouvernement s’oriente donc vers toujours plus de libéralisme alors que la pandémie

nous pousse à revoir nos échanges et à valoriser le local face au global.

Vous pouvez compter sur vos députés du Groupe Identité et Démocratie pour défendre les

intérêts des Français face à cet énième traité libéral qui poussera à une déforestation à

l’autre bout du monde et à une importation de produits agricoles aux dépens de notre

agriculture française.