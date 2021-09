Le député du parti du Président Macron, étroit d’esprit et peu soucieux de l’intérêt général des Français ultramarins

Communiqué de presse de Monsieur André Rougé

Député français au Parlement européen

Groupe Identité et Démocratie (ID)

Membre de la Commission du développement régional

Délégué national à l’Outre-mer et membre du Bureau National du Rassemblement National

Le député du parti du Président Macron, étroit d’esprit et peu soucieux de l’intérêt général des Français ultramarins

Abstention sur le rapport LREM Stéphane Bijoux au Parlement européen

En Commission du développement régional (REGI), André Rougé, rapporteur au nom du groupe ID au sein duquel siège la délégation française du Rassemblement National, a proposé des amendements concrets et constructifs à ce rapport, intitulé « Vers un renforcement du partenariat avec les régions ultrapériphériques de l’Union », catalogue de – plus ou moins – bonnes intentions, écrit en novlangue à grand renfort de « Pactes » bleus ou verts entre autres…

Bijoux a refusé de les examiner, car – à ses yeux de grand démocrate soucieux de l’intérêt général – notre groupe politique, élu par des millions de Français, dont nombre d’Ultramarins et arrivé en tête dans les 24 communes de l’île de la Réunion dont il est originaire, n’est pas digne d’intérêt :

– Nous demandons que tous les moyens financiers soient très rapidement mis en œuvre pour lutter efficacement contre la pollution par le chlordécone et le fléau des algues sargasses, ainsi que de permettre enfin à l’ensemble des populations d’avoir accès à une eau tout simplement potable ;

– Nous réclamons la création, sur le modèle de l’Agence spatiale européenne, d’une Agence européenne de la mer créatrice de nombreux emplois, dont le siège se situerait en Outre-mer français, afin d’explorer les ressources et les énergies de demain ;

– Nous demandons à la Commission européenne de prendre en compte les spécificités climatiques des régions ultrapériphériques pour mieux prévenir les catastrophes naturelles ;

– Nous militons pour l’interconnexion électrique des petites îles.

Ces propositions dérangent M. Bijoux et ses amis, incapables de lutter efficacement contre la baisse de 3 milliards d’Euros du budget du FEDER et cela au profit des migrants, plus préoccupés de manœuvres politiciennes que de servir les intérêts ultramarins. C’est pourquoi nous nous sommes abstenus lors du vote de ce rapport en séance plénière du Parlement européen à Strasbourg le 14 septembre 2021.

Sûr que, pour ce qui est de l’ambition de la République en marche pour l’Outre-mer – pardon, de « Renew Europe », en français dans le texte – auquel appartient M. Bijoux, on est en plein cœur de leurs idées : toujours moins de France, toujours moins d’État français, toujours plus de règlementations européennes, toujours plus de de gloubi-boulga !

Bruxelles,

le 14 septembre 2021

Intervention vidéo : https://youtu.be/J_SPhYj3HFU