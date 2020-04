Le confinement s’applique pour tous sauf pour les migrants

Communiqué de Bruno Bilde, député du Pas-de-Calais

Depuis le 04 avril 2020, plusieurs centaines de migrants ont été convoyés par bus vers des centres d’accueil spécialement aménagés dans plusieurs villes du Pas-de-Calais dont Liévin.

Ce mercredi 09 avril 2020, le ministre de l’Intérieur était auditionné par la mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’épidémie de coronavirus. Christophe Castaner a admis que l’obligation de confinement ne s’appliquait pas aux migrants hébergés dans les centres d’accueil. Il a déclaré que le confinement des migrants se faisait sur la base du volontariat et qu’aucune restriction de se déplacer ne leur était imposée. Alors que depuis le 17 mars 2020 les Français subissent une privation stricte de la liberté d’aller et de venir, il est scandaleux que les migrants bénéficient d’un régime d’exception qui les placent au-dessus des lois.

L’ensemble de la communauté médicale insiste sur la nécessité absolue et vitale de respecter ce confinement qui permet de limiter la propagation du virus et ainsi de sauver de nombreuses vies. Plusieurs personnes vivant dans des camps à Calais ont été testés positifs au Covid 19 et de nombreux autres présentent les symptômes de la maladie. La probabilité est grande que cette opération de transfert a eu pour conséquence de déplacer des personnes contaminées vers des zones ou la propagation du virus était encore maîtrisée grâce au respect des règles de confinement. En permettant aux migrants de bénéficier du privilège d’aller et de venir à leur guise, le Gouvernement met la santé des Français en danger. Les autorités prennent ainsi la responsabilité d’une propagation incontrôlée du virus. L’intérêt national et la sécurité du peuple français sont menacés par l’irresponsabilité et le laxisme de nos dirigeants. Si nous sommes en guerre les consignes doivent être identiques et appliquées de la même façon pour tous.