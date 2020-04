Le « 1er mai en ligne » : rendez-vous vendredi prochain à 11h00 sur la page Facebook de Marine Le Pen !

Communiqué du Rassemblement National

En raison des conditions particulières liées à l’épidémie du Coronavirus, le Rassemblement National a tenu, comme chaque année, à célébrer le 1er mai en réunissant ses sympathisants.

L’événement sera exceptionnellement numérique et « dématerialisé ». Une émission-web, portant sur la crise sanitaire que vit la France et les nécessaires perspectives politiques à tracer, sera diffusée sur les pages Facebook et YouTube de Marine Le Pen entre 11 heures et midi vendredi 1er mai :

Quels enseignements tirer de la gestion du gouvernement et quelles mesures prendre en vue du déconfinement ? Comment se redonner les moyens de la souveraineté et assurer l’indépendance stratégique de la France ? Comment faire face aux difficultés économiques qui viennent et protéger les Français d’une nouvelle cure d’austérité ? Union européenne : la débâcle ?…

Elle sera composée de plusieurs modules (reportages, interventions et « tables rondes » à distance, réponses à des questions/vidéos d’internautes, analyse de la situation et des mesures proposées par le RN,…) et conclue par une intervention de Marine Le Pen.