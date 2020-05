Lancement d’une plateforme d’entraide solidaire pour le 66

Communiqué de Louis Aliot, député des Pyrénées-Orientales

Depuis le début de cette crise, en tant que député des Pyrénées-Orientales, je me suis efforcé de me mettre à la disposition de mes concitoyens ainsi que des acteurs du monde économique du département. En ruralité comme en ville, j’ai répondu à des centaines de questions et suis intervenu à de très nombreuses reprises pour tenter de résoudre la moindre tracasserie administrative ou logistique.

J’ai pu soutenir certaines personnes vulnérables dans l’incapacité de s’approvisionner en toute sécurité par l’achat de gel hydro-alcoolique, de masques ou de produits de première nécessité.

Mais devant l’afflux des demandes et des sollicitations, je suis aujourd’hui obligé d’améliorer mon service au public et de professionnaliser mon action de solidarité et d’entraide en mettant en place une plateforme d’échanges solidaires entre citoyens, associations ou collectivités des Pyrénées-Orientales, que j’ai appelé :

www.volontaires66.org

Grâce à cet outil numérique, ceux qui souhaitent aider et ceux qui ont besoin d’aide, pourront se mettre en relation facilement et rapidement, mais toujours avec notre aide et nos conseils.

Bien évidemment et en plus, nous restons joignables au 04.68.57.92.64 et en contact mail crise-sanitaire@louisaliot.net

Cette initiative permettra d’aider les plus modestes et d’accompagner au mieux le quotidien de toutes celles et ceux qui, dans les difficultés actuelles, cherchent soutiens, conseils ou renseignements.