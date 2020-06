La souveraineté ne se partage pas et ne se divise pas

Communiqué de France Jamet, député français au Parlement européen

La crise du Coronavirus a permis de remettre au goût du jour ce que nous préconisons depuis longtemps pour le relèvement de notre économie nationale : les relocalisations et la réindustrialisation.

Or, certains idéologues européo-mondialistes s’acharnent désormais à mettre en avant l’oxymore « souveraineté européenne et française » tout en vantant les mérites d’hypothétiques relocalisations en Europe centrale, et non pas en France, afin de faire perdurer les détestables méthodes de dumping social qui sont si préjudiciables à l’ensemble des peuples européens.

Seul un Etat stratège et un protectionnisme intelligent, comme le propose Marine Le Pen, permettront de réindustrialiser notre pays. Des relocalisations en « Europe » (de l’Est) seraient contre-productives et se feraient forcément au détriment de nos intérêts nationaux.

La souveraineté ne se partage pas et ne se divise pas : on est souverain ou on ne l’est pas !