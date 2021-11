La propagande des institutions européennes dévoile son approbation du communautarisme !

Communiqué de presse de Mme Annika Bruna

Député français au Parlement européen,

membre de la Commission Droits des femmes

Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne ont cru judicieux de lancer une campagne de communication célébrant la diversité et “la liberté dans le hijab”.

Cette campagne célébrant le port du voile islamique est inadmissible alors qu’à travers le monde, mais aussi en Europe et en France, des millions de femmes se battent contre cet asservissement. Elle démontre la déconnexion croissante entre les lubies de quelques technocrates européens et la réalité quotidienne de nos citoyens.

Avec l’argent du contribuable, la propagande de l’Union européenne cherche à faire passer un symbole de soumission et d’inégalités hommes-femmes, contraires aux valeurs européennes, pour un symbole de liberté.

Face à l’indignation de nombreux élus et citoyens, les institutions européennes ont reculé et nous avons obtenu le retrait de cette campagne scandaleuse. Preuve que la mobilisation paye. Le Conseil de l’Europe va cependant « réfléchir à une meilleure présentation du projet ».

Annika Bruna et les élus de la délégation française du groupe Identité et Démocratie resteront vigilants face à la propagande que les institutions européennes entendent imposer aux citoyens et continueront par leurs votes à refuser que ce type de communications soient financées par l’Union et donc par l’argent des Français.