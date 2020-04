La fabrication des précieuses sondes de Motin doit rester à Bobigny !

Communiqué de Jordan Bardella , vice-président du Rassemblement national, député français au Parlement européen

La sonde d’aspiration trachéale produite par Péters Surgical, dite « sonde de Motin », se révèle aujourd’hui indispensable dans la prise en charge des patients gravement atteints par le Covid-19. La PME basée à Bobigny a multiplié par sept sa production depuis quelques semaines, et sa réactivité permet de faire face à l’explosion de la demande dans les hôpitaux.

Un temps en difficulté, la société a été soutenue par des fonds publics avant de retrouver la prospérité et d’être revendue en 2013 au fonds d’investissement Eurazeo, qui décide de délocaliser progressivement le gros de sa production en Inde, malgré d’excellents résultats, tout en continuant à bénéficier de près de 700 000 d’euros au titre du CICE, et de plus de 900 000 euros de crédit d’impôt recherche. En septembre dernier, la direction a annoncé 60 licenciements sur le site de Bobigny, ce qui mettra totalement fin à la production de sondes de Motin sur le site une fois l’épidémie terminée…



La crise sanitaire que nous vivons a permis la prise de conscience de l’importance de conserver sur le territoire national un certain nombre d’activités stratégiques, notamment dans le secteur médical. Les pouvoirs publics doivent aujourd’hui peser de tout leur poids pour faire renoncer les dirigeants de Péters Surgical à appliquer ce plan de licenciements.

Les leviers existent : le fonds d’investissement Eurazeo est actionnaire de nombreuses entreprises sur le territoire national qui sont aujourd’hui en difficulté, et qui ont sollicité l’aide de l’Etat. Des engagements doivent être exigés en contrepartie : même après la crise sanitaire, la fabrication des précieuses sondes de Motin doit rester à Bobigny !