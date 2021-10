La commission des lois vient constater les dégâts de la politique gouvernementale dans les Antilles françaises.

Communiqué de presse de Monsieur André Rougé

Député français au Parlement européen

Groupe Identité et Démocratie (ID)

Membre de la Commission du développement régional

Délégué national à l’Outre-mer et membre du Bureau National du Rassemblement National

De retour de Martinique et de Guadeloupe, les députés de la commission des lois Yaël Braun-Pivet, Philippe Gosselin et Stéphane Mazars ont présenté leur rapport. Les députés y découvrent l’ampleur du désastre sanitaire.

Du propre aveu de Yaël Braun-Pivet, présidente LaREM de la Commission « la Guadeloupe et la Martinique ont subi en un mois ce que l’Hexagone a connu en quatre vagues étalées sur 18 mois ».

C’est sans compter le temps perdu par le gouvernement, dont messieurs Lecornu et Véran, incapables de comprendre que « Gouverner c’est prévoir » et qui, comme en métropole lors de la 1re vague, n’ont pas su anticiper la propagation de l’épidémie. Comme quoi, ce gouvernement n’aura rien appris et rien retenu en deux ans de confrontation à la pandémie.

Les députés se sont, par ailleurs, dits interpellés par la virulence de l’opposition au passe sanitaire et à l’obligation vaccinale, tout en reconnaissant que cette défiance s’expliquait par le scandale du chlordécone.

Malheureusement, ce sont des députés européens du même bord que celui de Madame Braun-Pivet et Monsieur Mazars qui s’emploient à refuser, de façon sectaire et partisane, tous les amendements déposés par André Rougé, au nom de l’intérêt général, sur la question du chlordécone, ainsi que sur celles des algues sargasses et celle de l’accès à l’eau courante.

Comme l’écrivait Bossuet, « Dieu se rit des prières qu’on lui fait pour détourner les malheurs publics, quand on ne s’oppose pas à ce qui se fait pour les attirer. »