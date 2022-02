Kurt Zouma n’a plus sa place dans l’équipe de France

Communiqué de Sébastien Chenu,

député du Nord et porte-parole de Marine Le Pen

Mardi matin, nous avons découvert avec effroi, une vidéo du footballeur international français Kurt Zouma dans laquelle on le voit frapper violemment son chat. Ces faits appellent une réaction pénale exemplaire.

De tels agissements sont inacceptables. En effet, les actes de violence envers les animaux font partie de cet ensauvagement de la société que l’on constate depuis de nombreuses années et que le Rassemblement National dénonce avec force. Kurt Zouma est un exemple de cette sauvagerie « du quotidien ». Ces actes de cruauté envers les animaux reflètent un profond manque d’humanité et le risque réel que représentent ces individus pour la société. Si l’on est violent avec un animal, on peut l’être à l’encontre d’un homme ou d’une femme.

Alors que le club londonien dans lequel joue Kurt Zouma a déjà annoncé prendre cette affaire très au sérieux et ne tolérer aucun cas de maltraitance animale, la Fédération Française de Football (FFF) reste muette !

Par son comportement violent envers un animal sans défense, M. Zouma s’est placé en dehors des valeurs qui fondent notre République, en particulier celle d’humanisme. Ainsi, il ne peut plus représenter notre Nation.

Comme l’ont demandé la Fondation Brigitte Bardot ou encore 30 Millions d’Amis, je demande à Noël le Graët, Président de la FFF, de radier Kurt Zouma de l’équipe de France.

Nos bleus nous font vibrer et nous rendent fiers par leurs exploits sportifs. Mais au-delà d’être des sportifs, ils incarnent l’image de la France et sont des modèles pour nos jeunes.

En janvier dernier, Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, rappelait que les joueurs devaient être des « exemples pour la jeune génération ». Force est de constater que Kurt Zouma n’en est pas un. La FFF doit donc en tirer les conséquences.