Julien SANCHEZ réunit un conseil municipal exceptionnel afin de venir en aide aux commerçants et associations d’aide alimentaire

Communiqué de Presse de la Mairie de Beaucaire

En accord avec les services de l’État, Julien SANCHEZ, Maire de Beaucaire, va réunir en urgence une séance exceptionnelle du conseil municipal ce mercredi 25 mars 2020 à 9h00.

Deux délibérations seront à l’ordre du jour :

1. Aide exceptionnelle aux commerçants*visant à :

– Exonérer de loyers pour deux mois sur le premier semestre 2020 les professionnels locataires de la commune

– Pour les commerçants indépendants et artisans d’art locataires (hors baux avec la Mairie) : Les aider financièrement, à hauteur de l’équivalent de deux mois de loyer sur le premier semestre 2020

– Pour les commerçants indépendants et artisans d’art propriétaires de leurs murs : Les aider financièrement à hauteur d’une somme forfaitaire de 1000 euros.

2. Aide exceptionnelle à La Croix Rouge de Beaucaire, au Secours Populaire de Beaucaire et aux Restaurants du Cœur du Gard (aide de 5.000 euros à chacune de ces trois associations) afin d’assurer la continuité de l’aide alimentaire aux populations vulnérables sur Beaucaire.

Cet effort financier exceptionnel et important pour la commune a pour but de soutenir très concrètement et rapidement le commerce de proximité, menacé sévèrement en cas de prolongation du confinement et de soutenir les associations qui viennent en aide aux Français les plus défavorisés pour l’aide alimentaire.

– –

* Sont éligibles : Les commerces et ateliers d’art situés sur le territoire communal et hors zones d’activités économiques gérées par la communauté de communes, hors pharmacies et magasins de distribution d’alimentation générale.

Les modalités complètes de ces aides seront formalisées dans les délibérations votées.

Le conseil municipal se réunira à huis clos et des mesures seront prises afin de respecter les règles sanitaires de rigueur.