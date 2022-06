JULIEN SANCHEZ : NOUVEAU PRÉSIDENT DU GROUPE RN AU CONSEIL RÉGIONAL D’OCCITANIE

Communiqué de presse du groupe RN au Conseil régional d’Occitanie

En raison de sa nouvelle nomination en qualité de Président de la délégation RN au Parlement Européen qui requiert une plus grande disponibilité difficilement conciliable avec l’activité pleine et entière d’un président de groupe au conseil régional, Jean-Paul GARRAUD a souhaité quitter cette fonction. Il a proposé à Julien Sanchez, maire de Beaucaire et 1er vice-président de notre

groupe, de prendre la présidence. Les conseillers régionaux du groupe RN, réunis ce matin pour une réunion de travail préparatoire à la séance de l’Assemblée plénière du 30 juin 2022, ont élu Julien Sanchez à la présidence du groupe, Jean-Paul Garraud devenant, quant à lui, Premier Vice-président.