Invasion organisée de l’Europe : en plus de rejeter le chantage d’Erdogan, l’Union européenne doit prendre des sanctions contre la Turquie !

Communiqué de Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national, député français au Parlement européen

Les récentes actions et déclarations d’Erdogan doivent être considérées pour ce qu’elles sont : un appel clair à une véritable invasion de l’Europe. Si les dirigeants de l’Union européenne ne l’ont pas compris, des dizaines de milliers de migrants, et peut-être demain des centaines de milliers, l’ont bien compris et ont entendu son appel, eux qui pour certains, des images en attestent, forcent la frontière grecque aux cris de « Allah akbar ».

Face à la menace d’une potentielle nouvelle crise migratoire, plus massive et déstabilisatrice encore qu’en 2015, la France doit dans l’urgence apporter son aide à la Grèce et, sur le long terme, rétablir unilatéralement ses frontières nationales, en prenant acte de l’échec patent et prévisible de Frontex.

Des mesures défensives doivent bien entendu être prises par l’Union européenne pour mettre fin au chantage : l’accord UE-Turquie de 2016 être enterré et les aides prévues redirigées en faveur de la Grèce. Mais celles-ci doivent être complétées de mesures offensives, en engageant un rapport de force, comme l’UE en a été capable à partir de 2014 vis-à-vis de la Russie : embargo sur les ventes militaires, et barrières douanières visant les exportations turques sur le marché européen. Près de la moitié des échanges commerciaux de la Turquie se font avec des pays européens : une dépendance qui est loin d’être réciproque…

La naïveté désolante de l’Europe doit cesser : notre soumission vis-à-vis d’une Turquie désormais hostile n’a que trop duré !