Injuste et inefficace, « l’aumône inflation » n’aidera pas les Français La baisse de la TVA proposée par Marine Le Pen rendra 10 euros par plein aux Français

Communiqué de Marine Le Pen

L’indemnité « inflation » annoncée hier par M. Castex est une aumône incapable de combler la brutalité de la hausse des prix des carburants, du gaz, de l’électricité et du fioul domestique.

En refusant la baisse de TVA que je propose depuis le début de la crise, le gouvernement d’Emmanuel Macron montre qu’il est coupé des réalités et qu’il a besoin de ces taxes injustes pour financer ses promesses électorales.

Cette aide est tardive, car elle ne sera versée au mieux que fin décembre, parfois en février. Or, c’est tous les jours que les Français ont besoin de carburant et c’est maintenant que les Français doivent remplir la cuve de fioul, honorer la note de gaz ou d’électricité.

Cette aide est injuste, car elle exclut 50% des ménages, dont l’essentiel des classes moyennes. Ainsi, une mère célibataire avec 2 enfants disposant de 2010€/mois de revenus ne touchera pas un centime, alors qu’un jeune urbain sans voiture gagnant 1950€/mois touchera ces 100€.

Au contraire, la baisse de TVA de 20 à 5,5% que je propose toucherait tous les Français et aurait un effet immédiat en baissant le prix d’un plein de 10€, mais aussi en réduisant la facture de gaz, de fioul domestique et d’électricité. Au total, cette mesure permettrait de rendre en moyenne 340€ de pouvoir d’achat par foyer et par an.

J’appelle donc le gouvernement à prendre enfin la mesure de la crise que traversent les Français et à baisser les taxes comme je le propose.