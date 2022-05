Injuste et brutale : Emmanuel Macron doit renoncer à sa réforme du système de retraites !

Communiqué de Jordan Bardella, président du Rassemblement National, député européen

Sur la feuille de route de la fraîchement nommée Elisabeth Borne figure en bonne place la question de la réforme des retraites, présentée par l’exécutif comme une urgente nécessité, avec un âge légal porté jusqu’à 64 voire 65 ans.

Selon le dernier rapport en date de juin 2021 du Conseil d’orientation des retraites (COR), le statu quo en matière de système de retraites n’entraînerait pas, comme nous l’expliquent à longueur de journées responsables macronistes et éditorialistes, à une explosion insoutenable des dépenses. Bien au contraire : la part du PIB français représentée par les dépenses liées aux pensions de retraite resterait relativement stable, et le maintien de la situation actuelle aboutirait même d’ici à 2035 à un solde redevenu positif après plusieurs années de déficit raisonnable.

D’autres pistes existent pour financer le système de retraites français et dégager de nouveaux financements, à commencer par la relance de l’activité et de la croissance, mensongèrement surestimées par Emmanuel Macron durant sa campagne, ou encore par la lutte contre la fraude sociale massive, niée et jamais frontalement combattue.

Si la légitimité politique vient des urnes, le flou entretenu et les multiples revirements du candidat Macron sur les retraites permettent d’affirmer que cette réforme n’a en aucun cas été plébiscitée par les Français en mai dernier à l’occasion de la présidentielle. Largement impopulaire, ce projet injuste et brutal ne doit pas ressortir des cartons dans lesquels il avait été remisé lors de la crise sanitaire. Pour cela, il est encore temps de ne pas laisser les mains libres à Emmanuel Macron et à sa nouvelle Première ministre : les Français ont la possibilité de se saisir des élections législatives des 12 et 19 juin pour refuser que ne leur soient donnés les pleins pouvoirs.

Élus dans quelques jours, les députés du Rassemblement National s’opposeront avec la plus grande vigueur au saccage social que compte poursuivre Emmanuel Macron, et notamment à cette réforme sur le point d’être relancée dès cet été. Ils défendront le droit des Français à prendre, après une vie de travail, une retraite en bonne santé, avec un niveau de pensions digne.