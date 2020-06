Immigration illégale vers l’Europe : Nouvelle explosion des arrivées post-covid !

Communiqué de presse de Jean-Paul Garraud, Député français au Parlement européen

Comme prévu, les derniers chiffres publiés par Frontex, l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, font ressortir une nouvelle explosion des passages frontaliers illégaux détectés après l’accalmie de courte durée due à la crise sanitaire.

En effet, avec huit fois plus de détections qu’en avril, la méditerranée orientale est redevenue la route migratoire vers l’Europe la plus fréquentée, principalement par des Afghans.

La méditerranée centrale n’est pas en reste puisque le nombre de migrants irréguliers, principalement des Bangladais, Soudanais et Ivoiriens, a augmenté de plus 40% comparé à avril et sur les cinq premiers mois de 2020 leur nombre a triplé en comparaison à la même période de 2019 !

Pire encore, le nombre de migrants, essentiellement algériens, arrivant en Europe, en mai, par la méditerranée occidentale a pratiquement quadruplé par rapport au mois précédent.

Pour finir, les Balkans qui ont vu passer, en mai, dix fois plus de migrants qu’en avril, subissent une augmentation des franchissements de 50% depuis le début d’année comparé à 2019.

Face à cette situation, l’Organisation internationale des migrations (OIM) et le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (UNHCR) appellent les États membres de l’UE à ne pas tourner le dos aux migrants, ceci malgré le risque sanitaire persistant encore aujourd’hui.

Au moment où la Commissaire européenne à l’Egalité, Helena Dalli, stigmatise les Européens en déclarant que « le racisme est particulièrement prévalant en Europe, et ce dans tous les États Membres », l’UE démontre encore une fois sa totale déconnexion avec les peuples européens !

La crise sanitaire ayant démontré l’intérêt fondamental des contrôles aux frontières intérieures et extérieures de Schengen en la matière, la logique voudrait qu’ils perdurent. C’est exactement le contraire qui se produit !

À ce rythme, la submersion migratoire de notre espace européen est une certitude.