Fréjus : la candidate d’En Marche en campagne avec l’argent des contribuables ?

Communiqué de David Rachline, maire de Fréjus

Une fois de plus, le duo comique (involontaire) LR/En Marche vient de nous proposer une nouvelle situation ubuesque en pleine campagne municipale à Fréjus.

En effet, une ministre en exercice, en l’occurrence Florence Parly, s’est retrouvée hier attablée dans un établissement bien connu de Saint-Raphaël en présence de différents candidats aux élections municipales sur notre communauté d’agglomération.

Tout ceci peu après la parution dans le Figaro d’un article du président des Républicains , Christian Jacob, déplorant que LAREM brouille les pistes en soutenant des candidats LR.

Cette alliance objective illustre la grande tromperie orchestrée par ces partis en déshérence, pour lesquels les places comptent plus que les idées.

Tout cela n’est pas nouveau, et pourrait même prêter à sourire, à condition de savoir qui paie les frais de cette réception et le déplacement de la Ministre. Une chose est sûre : ce n’est pas au contribuable de le faire. Et le coût de cette visite de soutien doit être inclus dans les comptes de campagne des candidats concernés.

Il serait également intéressant de savoir quelle sera la position de la direction des « Républicains » sur cette collusion décomplexée de la candidate soi-disant LR avec le parti présidentiel.

Une chose est cependant sûre : tous ces petits arrangements sont bien loin des préoccupations des Frejusiens.

Sans réponse claire sur les légitimes questions que tout contribuable est en droit de se poser, je saisirai bien entendu la justice de ce qui s’apparente à un détournement des moyens de l’Etat à des fins de campagnes électorales.