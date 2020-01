Fermeture des 14 réacteurs nucléaires : une décision irréfléchie et irresponsable

Communiqué de presse de Marine Le Pen

La décision confirmée par le gouvernement de fermer les deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim en 2020 et la fermeture envisagée des réacteurs nucléaires français d’ici 2035 est prématurée et irresponsable.

Prématurée alors que la centrale sœur de Fessenheim aux Etats-Unis sera en service jusqu’en 2045 !

Irresponsable, car la France se prive ainsi d’un réel avantage compétitif, le bas coût d’une électricité décarbonée. Associé aux énergies renouvelables, le nucléaire donne à la France le mix énergétique le plus propre et le plus performant.

Y renoncer, c’est toucher à l’indépendance de la France, c’est poursuivre sur la voie de l’abandon qui est celle d’Aix-la-Chapelle, prise voici un an.