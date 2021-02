Fermeture de nos commerces de proximité : mettons fin à la bêtise générale !

À l’instar de nombreux centres commerciaux de notre Région, la galerie marchande du centre commercial Carrefour d’Aulnoy-lez-Valenciennes baisse ses rideaux.

Pour une centaine de mètres carrés en trop, les commerçants de la galerie marchande se voient de nouveau privés d’exercer. Après des mois de crise sanitaire et de facto économique, les commerçants

risquent la faillite pour des décisions irraisonnées et à cause de l’incurie du gouvernement.

Les principales victimes de ces fermetures sont les commerçants qui se verront perdre leurs clients qui iront dans d’autres centres commerciaux.

Sébastien Chenu, Député, alerte Monsieur le Ministre Alain Griset, Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie, des Finances, de la Relance chargé des Petites et Moyennes Entreprises ainsi que Monsieur le Préfet Michel Lalande afin d’alerter sur la situation de nos commerçants. Les élus Rassemblement National d’Aulnoy-lez-Valenciennes, Pierre Nisol et Alexandre Dufosset, conseillers municipaux d’Aulnoy, se joignent à lui pour exprimer leur soutien aux commerçants.