Face au Covid, la Commission européenne veut encore plus de libre circulation !

Communiqué de presse de Jean-Paul GARRAUD, Député français au Parlement européen

Le 7 mai dernier, lors d’un échange relatif aux affaires intérieures en cette période de pandémie de COVID-19 entre les membres de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, celle-ci a déclaré, après avoir formulé les traditionnelles incantations européistes visant à relancer l’Europe, vouloir que la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie puissent rejoindre l’espace Schengen.

Alors que 22 Etats membres, 4 Etats associés composent l’Espace Schengen et que les ressortissants d’une cinquantaine d’États hors Schengen sont déjà dispensés de visas pour entrer dans cet espace, la Commission européenne souhaite donc élargir encore et encore Schengen.

Au moment où les États limitent les déplacements et les brassages de populations pour tenter d’enrayer la pandémie, cette volonté politique d’élargissement de l’espace de libre circulation sans aucun contrôle est à l’opposé des enseignements tirés de l’épidémie de Covid-19.

La déclaration de la Commissaire Johansson démontre, une fois encore, la déconnection totale de cette élite technocratique des réels besoins et attentes des États et peuples européens en matière de sécurité, d’immigration et de protection sanitaire.