Explosion du prix de l’énergie pour les copropriétés et les logements HLM : Nouvelle preuve de l’incompétence du Gouvernement

Communiqué de Sébastien Chenu, député du Nord

et porte-parole de Marine Le Pen

Face à la flambée des prix des énergies, le gouvernement fait une nouvelle fois preuve d’un amateurisme sans nom et ce sont les Français qui trinquent !

Depuis le début de cette crise du pouvoir d’achat, le Rassemblement National dénonce l’insuffisance des mesures prises par le Gouvernement. En effet, alors que l’essence, le fioul, le gaz et l’électricité ont connu des hausses records depuis plusieurs mois, le Premier ministre, Jean Castex, avait annoncé un pseudo « bouclier tarifaire », prévoyant notamment le gel des tarifs réglementés du gaz et une limitation à 4% du tarif réglementé de l’électricité. Mesures insuffisantes, c’était sans compter sur l’amateurisme et l’incompétence des ministres d’Emmanuel Macron qui ont tout simplement oublié de prendre en compte le cas des logements en copropriété ou en HLM, ayant recours à un contrat d’énergie collectif pour se chauffer.

En effet, les contrats collectifs ne bénéficient pas des tarifs réglementés. Le « bouclier tarifaire » ne s’applique donc pas pour eux.

Pourtant, ce sont 18% des logements du pays qui relèvent du chauffage collectif, dont 2,5 millions de foyers en logements HLM.

Comment les ministres ont-ils pu sérieusement occulter ces logements dont les habitants subissent aussi la flambée des prix, en particulier les personnes résidant dans les logements HLM qui n’ont pas de gros revenus ?!

La ministre Wargon a reconnu qu’il y avait « un trou dans la raquette ». La lucidité devrait aussi conduire le Gouvernement à reconnaître que sa politique est un échec !

Marine Le Pen propose depuis de nombreux mois toute une série de mesures, en particulier en reconnaissant les énergies comme des produits de première nécessité et ainsi baisser la TVA à 5,5%, et en mettant en place une baisse générale des taxes qui pèsent sur le portefeuille de nos concitoyens.

Courage ! Dans moins de deux mois, la présidence déconnectée de Macron-Jupiter se terminera enfin et Marine Le Pen rendra aux Français leur argent et leur pays.