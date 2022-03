Ensauvagement de la Guadeloupe : la police doit être soutenue !

Communiqué de presse de Monsieur André Rougé

Député français au Parlement européen

Groupe Identité et Démocratie (ID)

Membre de la Commission du développement régional

Délégué national à l’Outre-mer et membre du Bureau National du Rassemblement National

Après une recrudescence des actes de violences armées en Guadeloupe depuis le début de l’année, les forces de l’ordre tirent la sonnette d’alarme devant ce qui ressemble de plus en plus à une situation incontrôlable. Alors que le gouvernement avait su réagir avec promptitude pour réprimer les mouvements d’opposition à sa politique sanitaire, les Guadeloupéens auraient aimé observer la même célérité face aux bandes de voyous qui les terrorisent, les pillent et les tuent.

La résolution de ce problème passera inévitablement par une lutte implacable contre la circulation des armes. Cet aspect du problème doit être pris au sérieux par les responsables politiques puisqu’il est au cœur des problématiques de sécurité qui touchent nos compatriotes de Guadeloupe, mais aussi du reste de la France. Le trafic d’armes doit être littéralement traqué par les services de l’État puisqu’il menace directement son monopole de la violence légitime.

Les syndicats réclament, à juste titre, des renforts humains et matériels pour faire face à ce regain de violence. Il est donc parfaitement louable que les policiers de Morne Vergain aient reçu huit nouveaux véhicules. Cependant, chacun sait que la lutte contre la violence passera indubitablement par l’augmentation des effectifs de police dans l’archipel. Marine le Pen sera particulièrement attentive à ces problématiques et aura à cœur de restaurer la crédibilité de l’État tant mise à mal dans ces territoires.