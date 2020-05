En pleine crise sanitaire, l’Europe de Bruxelles veille à son image!

Communiqué de presse de Jean-Paul Garraud, Député français au Parlement européen

Dans un communiqué de presse, le Parlement européen, par la voie de ses vice-présidents (PPE et Socialiste) en charge de la communication, appellent les États membres à « en faire plus pour promouvoir l’action et la solidarité de l’Union européenne ».

Bien que l’Union européenne dispose d’un budget annuel de plus de 172 milliards d’euros et subventionne largement de nombreux médias convertis en euro-Pravda, il est donc demandé aux États européens de se transformer en relais de propagande européiste.

· Alors que l’Union européenne, informée depuis décembre 2019 de la gravité de la crise sanitaire qui s’annonçait, a tardé à réagir ;

· Alors que l’Union européenne, par dogmatisme, n’a jamais encouragé les contrôles aux frontières intérieures de l’UE pour limiter la circulation du virus ;

· Alors que l’absence de solidarité européenne fut révélée au grand jour avec l’appel à l’aide, resté sans réponse, de l’Italie touchée de plein fouet par le coronavirus ;

· Alors que l’Union européenne, en pleine crise, conclut un nouvel accord de libre-échange avec le Mexique, liquidant encore un peu plus notre agriculture ;

· Alors que l’Union européenne privilégie la préférence extra-européenne en offrant 3 milliards d’euros à des pays non européens ;

Malgré cela, l’Europe de Bruxelles en veut encore et davantage, cherchant à promouvoir son image sans se remettre en aucune façon en cause.

L’Union européenne a aussi sa part de responsabilité dans la gestion chaotique de la pandémie.

Se soucier de sa communication dans une telle période au détriment d’un changement fondamental de politique au soutien des peuples, démontre, une fois encore, l’irresponsabilité et le déphasage de cette institution hors sol.