En pleine crise de coronavirus, Macron fait pire que l’Union Européenne

Communiqué de presse de Jean-Paul Garraud, Député français au Parlement européen

Alors qu’à Bruxelles, le Parlement européen recommande à l’ensemble de son personnel de s’isoler pendant 14 jours à leur retour de l’étranger ; la France, sur recommandation de la Commission et par la voie zélée de l’Elysée, proscrit toute quarantaine pour les personnes entrant sur son territoire en provenance de l’Union européenne et de la Grande-Bretagne !

En pleine pandémie et alors que le risque d’une deuxième vague de contaminations est à prendre très au sérieux, la France reste ouverte et le Parlement européen se retrouve plus restrictif qu’elle, du jamais vu !

La décision française de laisser grandes ouvertes les frontières nationales, alors que les autres pays européens les maintiennent fermées, n’est que le fruit d’une opération idéologique de réanimation de l’espace moribond de Schengen au détriment de la sécurité sanitaire des Français.

On s’en souviendra quand l’heure des comptes sonnera.