Emmanuel Macron a maintenant la responsabilité historique et le devoir de sortir l’hôpital public français de sa tiers-mondisation !

Communiqué de Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national, député français au Parlement européen

Le 25 mars dernier, Emmanuel Macron prononçait à Mulhouse un discours au ton martial, et promettait un « plan massif » pour l’hôpital public, dont le démantèlement méthodique l’a mené au bord de la rupture en plein cœur de l’épidémie. En visite ce vendredi à la Pitié-Salpêtrière, le Président de la République a reconnu les « erreurs » des années précédentes.

Après ce mea culpa bienvenu, nos compatriotes attendent des annonces claires et ambitieuses dans le cadre de ce « plan massif », annoncé il y a bientôt deux mois. Rappelons que le gouvernement avait déjà lancé le plan « ma santé 2022 », puis un « plan d’urgence », suivi d’un « pacte de refondation », et enfin un « plan ultime » avec des « décisions fortes » promises par Emmanuel Macron le 14 novembre dernier à Epernay, avant que la pandémie ne touche l’Europe…

Effort considérable et de long terme sur l’attractivité de l’hôpital public et les rémunérations des personnels, qui ne se contenteront pas de simples primes, d’applaudissements ou de « médailles » ; remise en cause de l’ankylosante bureaucratie, conséquence paradoxale de la gestion « managériale » de l’hôpital qui s’est imposée ces dernières années ; abandon de la logique du résultat, de la « rationalisation » et de la rentabilité, pour remettre au centre des préoccupations le soin, le service public et le patient ; objectifs ambitieux de recrutements et de réouvertures de lits ; moratoire sur la fermeture de services et d’établissements : les personnels soignants ne peuvent désormais plus attendre, l’attente des Français est immense et unanime !

La France sort peu à peu d’une crise sanitaire meurtrière, et ne fait qu’entrer dans une crise économique sans précédent, conséquence d’un confinement rendu en partie nécessaire par les carences de l’hôpital public. Emmanuel Macron a maintenant la responsabilité historique et le devoir de sortir l’hôpital public français de sa tiers-mondisation !