Deux associations militantes d’aide aux migrants récompensées par la ministre de la Justice : le scandale d’Etat !

Communiqué de presse du Rassemblement National

Deux associations immigrationnistes, le mouvement Tous migrants et l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers ont été primées mardi par Nicole Belloubet, au ministère de la Justice, pour leur action en faveur des migrants.

Plus qu’un geste militant auquel nous a accoutumés la ministre de la Justice, c’est évidemment un scandale d’Etat et l’affirmation publique d’un soutien et d’un encouragement gouvernemental aux associations qui sous couvert de défendre les droits de l’homme, contestent les lois de la République sur l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire et participent à ce marché lucratif des migrations, comme l’avait d’ailleurs reconnu le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, en avril dernier, en dénonçant la complicité de certaines associations avec les passeurs.

En entretenant volontairement, comme le font ces associations, la confusion entre réfugiés qui relèvent des dispositions de la Convention de Genève et les migrants dont les motivations sont avant tout économiques, Nicole Belloubet participe de cette idéologie mortifère du sans-frontiérisme qui entend imposer aux peuples le droit de chaque migrant qui le décide, de s’installer là où il le veut.

Si la provocation de la garde des sceaux n’est pas dénoncée et désavouée par l’exécutif, démonstration sera apportée, non seulement de l’arnaque que représente la prétendue fermeté du gouvernement à contrôler les flux migratoires, mais de la collusion désormais assumée et revendiquée au plus haut niveau de l’Etat avec les militants de l’immigration massive.