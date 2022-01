Déclaration commune – Sommet de Madrid

En juillet 2021, plusieurs formations politiques représentées au Parlement européen ont signé une déclaration commune reflétant nos préoccupations et notre engagement à défendre une Union européenne qui respecte la souveraineté, la liberté et les traditions des États membres. En retour, nous avons convenu de nous référer à cette déclaration comme “base d’un travail commun culturel et politique, dans le respect du rôle des groupes politiques actuels”.

En décembre 2021, le premier sommet des forces patriotiques et conservatrices en Europe a eu lieu à Varsovie. Les participants ont discuté de la nécessité d’une coopération plus étroite au sein du Parlement européen, ainsi que de l’organisation de réunions communes et de l’alignement du vote sur des questions communes concernant la protection de la souveraineté des États membres de l’Union.

Aujourd’hui, les participants au Sommet de Madrid, qui s’est déroulé en Espagne les 28 et 29 janvier, ont réitéré leur inquiétude face aux attaques internes et externes contre l’Europe

La Communauté européenne a été forgée comme un espace de libre coopération entre des États souverains. Cependant, il existe une menace croissante qui cherche à transformer l’Union en un super-État fédéraliste chargé d’idéologie ; une construction qui fait fi de l’identité et de la souveraineté nationales, et donc de la démocratie, de la pluralité et des intérêts des citoyens des nations qui forment l’Union.

Cette dérive met en danger l’Union elle-même en s’éloignant des idéaux européens chrétiens sur lesquels elle a été fondée. Aujourd’hui, certains bureaucrates et certains partis croient à tort qu’ils peuvent promouvoir des agendas sans légitimité démocratique qui vont à l’encontre des besoins des Européens et de la survie de la civilisation occidentale elle-même.

Face à cette situation, nous, les participants au Sommet, nous engageons à défendre l’Europe contre les menaces externes et internes. Nous ferons face aux courants qui prônent une Union européenne étrangère à son histoire et qui, détachés de la réalité, conduisent au suicide démographique et à la transformation des sociétés. L’Europe est en déclin démographique. Nous devons soutenir les politiques familiales.

Nous aimons l’Europe parce que nous aimons nos nations. Et nous défendrons l’Europe parce que nous défendons nos nations. C’est pourquoi nous ne cesserons d’exiger une Union centrée sur les valeurs européennes communes, sur les personnes, sur leurs familles, sur la protection de leurs frontières et sur la liberté d’avoir de l’énergie, de l’industrie et un secteur primaire fort. Nous devons retrouver la culture du respect mutuel entre les États membres et avec les institutions européennes, où les identités constitutionnelles sont sauvegardées et non critiquées.

Nous dénonçons les attaques politiquement motivées de Bruxelles contre la Pologne et la Hongrie qui démontrent un mépris total des principes fondamentaux de l’UE et violent l’esprit des traités.

En bref, nous devons coopérer et unir nos forces pour protéger l’Europe des idéologies imposées et de la dérive antidémocratique qui conduisent à sa perte.

A cette fin, nous avons convenu de notre engagement à :

– Faire appliquer le principe de la préférence européenne. Les biens produits au sein des États membres doivent être prioritaires par rapport aux biens provenant de pays tiers, responsables de l’appauvrissement des agriculteurs et des éleveurs de nos nations et de l’affaiblissement de l’Europe en tant que puissance industrielle.

– Dénoncer la politique d’immigration promue par Bruxelles et l’inefficacité de FRONTEX, qui ne contribue pas à la protection de nos frontières, et condamner expressément le « Pacte des migrations », qui a eu des effets désastreux en Europe.

– Œuvrer pour une plus grande capacité énergétique européenne, en mettant en place un ensemble de mesures visant à améliorer l’autosuffisance énergétique où les nations peuvent disposer librement de l’énergie dont elles ont besoin tout en respectant l’environnement, mais sans se soumettre à l’imposition de préjugés idéologiques. L’échec de la politique énergétique de Bruxelles contribue aux prix insupportables de l’énergie.

– Exiger le strict respect des traités dans tous les cas et rejeter fermement toute initiative visant à étendre indûment les compétences des institutions européennes.

– Défendre la primauté des constitutions nationales sur le droit européen, et des lois nationales sur les règlements de l’UE dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’Union.

– Exhorter les institutions européennes et nationales à signer des accords avec les pays tiers afin que les migrants reconnus coupables par un tribunal purgent leur peine dans leur pays d’origine, et intensifier le retour de tous les immigrants qui entrent illégalement sur le territoire de l’UE.

– Œuvrer pour qu’une demande de protection internationale en cours ne se transforme pas en un laissez-passer pour l’Europe, mais que l’entrée dans l’espace commun ne soit autorisée qu’après l’octroi de l’asile.

– Créer un bureau de coordination comme forme de coopération renforcée entre les formations politiques présentes au Sommet de Madrid, dans le but d’unir les forces et de voter au Parlement européen sur les questions susmentionnées. Et cela dans le but d’unir les forces et de voter au Parlement européen sur les questions susmentionnées.

Marine Le Pen

Candidate du Rassemblement National à l’élection présidentielle française France

Vitkor Orban

Premier minsitre de Hongrie – Président du Fidez-Alliance civique hongroise Hongrie

Mateusz Morawiecki

Premier ministre de Pologne et vice-président de Prawo i Sprawiedliwość, Pologne

Santiago Abascal

Président de Vox Espagne

Marlene Svazek

Président du FPÖ Salzbourg Autriche

Martin Helme

Président de Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Estonie

Tom Van Grieken

Président du Vlaams Belang Belgique (Flandre)

Aurelian Pavelescu

Président du PNTCD Roumanie

Krasimir Karakachanov

Président du VMRO Bulgarie

Valdemar Tomaševski

Président de LLRA-KSS, Membre du Parlement européen Lituanie