De l’absurdité d’un système

Communiqué de presse de Jean-Paul GARRAUD

Député français au Parlement européen

Président de l’Association Professionnelle des Magistrats

Arrivé en France clandestinement en 2012 ; ayant fait l’objet ensuite de plusieurs procédures administratives d’expulsion restées infructueuses ; incendier une cathédrale ; se retrouver finalement en liberté soumis à un simple contrôle judiciaire avec pour obligation de ne pas quitter le territoire…

Bien qu’en situation irrégulière, être soumis à une obligation de résidence en France… Être accueilli au sein de cette communauté religieuse et commettre un nouveau crime en tuant un prêtre, se retrouver avec une garde à vue levée en raison de l’état de santé mentale jugé incompatible et être placé en hospitalisation d’office… Échapper ainsi au circuit pénal et à toute responsabilité puisqu’il est fort probable que, tôt ou tard, ce criminel sera déclaré pénalement irresponsable.

Entendre un ministre de l’Intérieur dire qu’il était impossible de faire autrement…

Mais, si tout est effectivement légal, c’est totalement insensé ! Car de telles situations, exceptionnelles par leur gravité, sont en réalité beaucoup plus fréquentes que vous ne le pensez.

Cette monstruosité juridico-administrative s’est construite grâce à un amoncellement de réformes législatives, de jurisprudences nationale et européenne, de politiques remplies de bons sentiments, d’idées généreuses et de droits de l’homme.

Ce drame, et tant d’autres, marquent l’aboutissement et l’échec total d’un système qui privilégie l’auteur des faits plutôt que la protection de la société.

En l’espèce, l’incendie de la cathédrale de Nantes et le meurtre de Saint-Laurent-sur-Sèvre, auraient pu être évités si leur auteur avait été refoulé en 2012 ou s’il avait été expulsé dès cette date.

Mais tout le système tolère et même encourage la libre circulation, même illégale, des personnes… Alors comment voulez-vous ne pas aboutir à de telles absurdités ?

Ce système, qui se veut hautement démocratique, finira par tuer notre démocratie.