Darmanin et Dupond-Moretti dans le déni de l’immigration de masse et…de leurs propres chiffres…!

Communiqué de Jean-Paul Garraud, Député européen du Groupe Identité & Démocratie

Le ministre de la Justice a estimé dimanche dernier que Marine Le Pen était une « menteuse incompétente » car, selon lui, tous les chiffres qu’elle avait donnés lors de son débat télévisé avec le ministre de l’Intérieur étaient faux. Le ministre de l’Intérieur en a fait de même avec mépris au cours du débat.

Il est assez étonnant que ces ministres ne connaissent même pas les chiffres communiqués par leurs propres ministères. Les voici :

En 2019, 471 988 immigrés (légaux) sont entrés en France :

406 titres de séjour

822 demandes d’asile*

760 mineurs non accompagnés

Marine Le Pen a précisé lors du débat, qu’une majorité des demandeurs d’asile sont déboutés mais qu’ils restent illégalement sur le territoire national et presque jamais expulsés…

Donc, le chiffre d’environ 471.000 immigrés supplémentaires par an qu’elle a donné est exact.

Et, bien sûr, il faudrait rajouter tous les clandestins…sur fond de crise sanitaire, économique et sociale que nous subissons.

Mais cela, les ministres ne veulent pas l’entendre. C’est plus facile de manier l’insulte, la moquerie et de transpirer la haine.

Alors, au lieu de déblatérer ce faux procès en incompétence pour discréditer et diaboliser Marine Le Pen, tirons les conséquences de toutes ces années d’irresponsabilité qui ont mené la France à la ruine matérielle et morale et concentrons-nous sur 2022 qui représente le seul espoir d’un redressement national auquel nous sommes prêts.

* : https://www.vie-publique.fr/en-bref/272841-immigration-les-chiffres-pour-lannee-2019