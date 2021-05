« Créolisation »

Les propos récents de Jean-Luc Mélenchon n’ont pas manqué de susciter perplexité et consternation. En effet, lors d’un récent meeting politique dans l’Aveyron, celui-ci a déclaré :”en 2050, 50% de la population française sera métissée, nous sommes ce peuple qui se créolise”.

Cette intervention est édifiante à plus d’un titre et permet de tirer les conclusions suivantes :

• Selon le public auquel il a affaire, Jean-Luc Mélenchon évoque ou bien la “créolisation” ou bien le droit à la différence : c’est la définition du double-discours.

• La submersion migratoire semble n’être une réalité que lorsqu’il s’agit de la célébrer. Autrement, les démographes « intégristes » veillent à combattre toute pensée dissidente, c’est-à-dire hostile à l’immigration.

En vérité, prouvant une fois pour toutes la mort de la gauche, cette escroquerie montre à quel point toute cette sphère politique se soucie peu des préoccupations existentielles des Français : aux inquiétudes légitimes liées à l’insécurité, à l’identité, à l’islamo-gauchisme, au terrorisme, la personnalité principale de la gauche oppose « créolisation », « métissage » et « couscous ». Ce naufrage idéologique était inévitable tant les trahisons sont nombreuses. Il est aussi clarificateur car il pose les bases du clivage le plus pertinent, celui des mondialistes et des patriotes.

Le principe de la politique, c’est d’assumer avec constance et cohérence de vouloir transformer le cours des choses selon nos convictions. Tous les récents sondages montrent qu’une majorité de Français les partagent. Nous sommes les seuls défenseurs de la France, de son histoire, de ses traditions, de ses valeurs, et de son peuple, dans la durée.