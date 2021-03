Crèmes solaires : une étude alerte sur un nouveau danger sanitaire.

Une étude du CNRS et de l’Université de la Sorbonne, publiée le 8 mars[1], démontre qu’un composant des crèmes solaires et des crèmes anti-âge, l’octocrylène, utilisé pour protéger du soleil, se dégradait en vieillissant et développait alors de la benzophénone.

Or, la benzophénone est une substance mutagène et un perturbateur endocrinien qui peut passer à travers la peau. Cette substance peut induire des cancers, notamment des cancers du foie, mais aussi des dermatites. Elle peut également affecter les fonctions thyroïdiennes et perturber le développement des organes reproducteurs.

Réalisée sur des crèmes que les consommateurs utilisent régulièrement, cette étude conclut qu’il faut interdire les produits qui contiennent de l’octocrylène et de la benzophénone.

Il convient également de rappeler que ces substances étaient déjà reconnues comme toxiques pour les coraux, à l’instar de l’oxybenzone, que l’on retrouve également dans les crèmes solaires.

Elles sont notamment suspectées de causer le blanchissement des coraux et son importante mortalité. À tel point qu’une étude de 2015 a démontré un lien de causalité directe entre l’usage de crèmes solaires par les touristes et le mauvais état des coraux[2]. Il est donc impératif de prendre des mesures drastiques pour cesser l’utilisation de ces composants chimiques qui engendrent une véritable catastrophe écologique.

Annika Bruna déposera dans les plus brefs délais une question écrite à la Commission européenne afin :

– D’avertir les Etats membres et les fabricants de produits cosmétiques du danger décelé par cette étude ;

– Obtenir des fabricants de ces crèmes un arrêt rapide de la vente, et si nécessaire un rappel des produits qui contiennent de l’octocrylène et de la benzophénone ;

– D’engager, le cas échéant, la responsabilité des fabricants, sachant que ceux-ci doivent en principe s’assurer de l’innocuité des produits qu’ils mettent sur le marché.

