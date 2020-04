COVID-19 : la saturation des refuges pour animaux appelle à l’extrême urgence !

Aurélia Beigneux, député français au Parlement européen, interpelle Didier Guillaume face aux conséquences de la crise du COVID-19 sur la condition animale. La saturation des refuges pour animaux appelle à l’extrême urgence !

La France et le monde entier font actuellement face à une pandémie majeure. D’abord sanitaire, cette crise se mue peu à peu en crise sociale avec de nombreux drames, avant l’inévitable crise économique.

Les situations extrêmes provoquent souvent des comportements extrêmes, faisant resurgir le meilleur en chacun, mais parfois également le pire. Déjà triste championne d’Europe en la matière, la France connaît actuellement une vague sans précédent d’abandons d’animaux domestiques.

S’il est impératif de saluer le travail exemplaire des associations et de leurs bénévoles en cette période de trouble, la meilleure des preuves de reconnaissance est encore d’écouter le cri d’alarme qu’elles nous adressent.

Arrivée à saturation, la SPA et ses bénévoles font face à une réalité cruelle. Les milliers d’animaux recueillis par la fourrière et ne pouvant être accueillis dans leurs refuges seront euthanasiés.

Voilà pourquoi le gouvernement doit aussi se saisir de cette question, et en particulier son ministre de l’Agriculture Didier Guillaume. L’appel de Jacques Charles Fombonne et la détresse générale de l’ensemble des associations de protection animale doivent trouver un écho et des réponses sérieuses.

C’est pour cette raison que je soutiens la demande de dérogation aux règles de confinement dans le cadre de l’adoption animale lancée par la SPA. Les associations peinent déjà grandement au quotidien, il s’agit là de les aider à sortir, au moins un peu, la tête de l’eau.

La crise va être longue, tentons de la rendre le moins insupportable et douloureuse possible, partout où il est possible de le faire.