Covid-19 : en France, c’est quasiment portes ouvertes à la terre entière !

Communiqué de presse de France Jamet, député français au Parlement européen

Depuis le 10 novembre, en raison de la pandémie de coronavirus, les nouvelles restrictions imposées aux personnes entrant sur le territoire national laissent passer presque tout le monde, le plus souvent avec une simple déclaration sur l’honneur attestant ne pas présenter de symptômes de Covid-19… Les voyageurs de l’espace européen, parmi lesquels les travailleurs détachés sont en bonne place, et des pays tels que le Royaume-Uni (qui vient de franchir le cap des 50.000 morts !), le Rwanda ou la Thaïlande « ne sont soumis à aucune restriction particulière » comme un test PCR !

En même temps, l’exécutif annonce, coûte que coûte, maintenir la pression sur tous les « efforts » demandés aux Français !

Les pires craintes de la pandémie ne remettent pas en cause l’idéologie sans-frontiériste, trop chère à Bruxelles, et les commandes de notre pays semblent avoir été confiées au Père Ubu.

Il est grand temps que les Français élisent Marine Le Pen à la plus haute fonction de l’État pour empêcher que notre pays ne devienne le radeau de la Méduse.