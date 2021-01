Contre l’esclavage moderne, l’Union européenne doit contrôler fermement ses frontières et combattre les filières d’immigration clandestine !

Communiqué de presse d’André Rougé, Député français au Parlement européen, Délégué national à l’Outre-mer du Rassemblement National

Ce mardi 19 janvier 2021, je suis intervenu au Parlement européen dans le cadre du débat portant sur le rapport annuel 2019 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union européenne. En la matière, Isabel Antos rapporteur du texte, appelle à une réponse internationale plus forte pour lutter contre l’esclavage moderne et la traite des êtres humains.

Alors que sous la présidence de Jacques Chirac, la France s’est honorée en reconnaissant la traite de l’esclavage comme crime contre l’humanité, force est de constater que se sont multipliées ces dernières années les formes les plus abominables d’esclavage moderne.

Souvent exploités par des réseaux de passeurs et des entreprises sans scrupules, sans ressources légales beaucoup de ces migrants ne survivent que grâce à la délinquance et sont condamnés à errer dans nos villes et nos campagnes, souvent contre la volonté des habitants !

C’est par son laxisme à lutter contre ces trafics d’êtres humains, que l’Union européenne encourage le sinistre commerce des passeurs et alimente une immigration irrégulière et massive vers l’Europe, comme nous pouvons le constater chaque jour en Méditerranée.

Le Premier ministre socialiste Michel Rocard avait lui-même déclaré que le France ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. Il en va de même pour l’Europe.

Les dirigeants européens, Emmanuel Macron en particulier, doivent cesser de faire croire qu’une politique d’accueil généreuse est possible.

Il en va de l’unité de notre Nation !